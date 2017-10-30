Начо: будет сложно, но «Реал» может догнать «Барселону», сейчас лишь октябрь

Защитник «Реала» Хосе Игнасио Начо прокомментировал гостевое поражение от «Жироны» (1:2) в матче 10-го тура чемпионата Испании. Теперь «сливочные» отстают от лидирующей в чемпионате Испании «Барселоны» на восемь очков.
«Мы хотели заработать три очка и имели возможность для этого, но из-за отсутствия концентрации проиграли. Это не лучшая наша игра, но и не худшая. Восемь очков отставания от „Барселоны“ — это много, однако сейчас лишь октябрь. Будет сложно, но мы можем их догнать. Чего у „Реала“ не отнять, так это желания сражаться в каждом турнире», — приводит слова Начо официальный сайт «Реала».
«Реал» потерпел поражение от «Жироны»