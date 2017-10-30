Точилин — о Левникове: арбитр РФПЛ не имеет права допускать такие ошибки

Главный тренер петербургского «Динамо» Александр Точилин остался недоволен судейством Кирилла Левникова в матче 20-го тура ФНЛ с «Зенитом-2», завершившемся со счётом 3:3. На 82-й минуте Левников удалил с поля игрока «Динамо» Андрея Батютина, а на 85-й назначил в ворота динамовцев пенальти.
«Что касается результата, то результат закономерен. Единственное — первый тайм мы полностью провалили. В перерыве пришлось в несвойственной манере нецензурно выражаться. Пришлось команду встряхнуть. Начали исправлять свои огрехи. Но, к сожалению, есть третьи силы, которые повлияли на ход игры и результат.
Не знаю, потерял ли судья нити игры, но решения арбитра кардинально повлияли на исход игры. Если ты являешься арбитром Премьер-Лиги, ты не имеешь права допускать такие ошибки. Хотя мы все люди и ошибаемся. Но есть определённый уровень, ниже которого нельзя опускаться. Много вопросов», — сказал Точилин.
Видеообзор матча можно посмотреть в YouTube.