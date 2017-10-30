Маминов: пенальти — это лотерея, и блины у «Тюмени» вышли комом

Главный тренер «Тюмени» Владимир Маминов подвёл итоги матча 20-го тура первенства ФНЛ с «Енисеем» (1:1). Команды на двоих не забили три пенальти, два из них не реализовали футболисты «Тюмени».
«Тюмень» хочет завоёвывать три очка в каждом матче первенства. Настрой на лидера у нас был двойной. Хотел бы отметить качество футбола, который показала наша команда в игре с «Енисеем». Создавались комбинации, рисунок игры был очень стройным. Наверное, это первый матч, который мы можем занести себе в актив в плане качества футбола после моего прихода в клуб. Мы выигрывали важные единоборства, проходили обостряющие передачи. Задача на матч с «Енисеем» была выполнена.
Конечно, парни остаются после тренировок и выполняют пенальти. Но на поле исполнителя они выбирают сами. В первом пенальти было видно, что футболисты передавали мяч друг другу. Была неуверенность. В итоге решил бить Никита Саламатов. «Тюмень» давно не била пенальти. Всё же это лотерея, и блины вышли комом. Игрок должен брать на себя ответственность и понимать, что ошибка стоит потери турнирных очков. Нужно быть более хладнокровным – об этом я сказал ребятам в раздевалке», — приводит слова Маминова пресс-служба ФНЛ.