Аленичев: понимаем, что на «Енисей» все команды настраиваются запредельно

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал итоги гостевого матча 20-го тура первенства ФНЛ с «Тюменью» (1:1).
«Тяжёлая игра получилась как для нас, так и для соперника. «Тюмень» была очень мотивированна, а нам не хватило свежести – три дня назад играли во Владивостоке на Кубок, перелёты. Также мы понимаем, что на нас все команды настраиваются запредельно. Мне понравилась игра ФК «Тюмень» — команда показала очень хороший, интересный футбол, о чём я сказал Володе Маминову. Если они будут играть так всегда – будут быстро набирать ход, доставят неприятности своим соперникам.
Я бы хотел поблагодарить своих ребят за то, что они выдержали то давление, которое оказывал соперник. Возможно, нам даже повезло, что соперник не смог реализовать пенальти", — заявил на послематчевой пресс-конференции Аленичев, слова которого приводит пресс-служба «Енисея».