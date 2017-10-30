«Зенит» и «Русенборг» рассудят голландцы, «Локомотив» и «Шериф» — бельгийцы

Встречу 4-го тура Лиги Европы между «Зенитом» и «Русенборг» будет обслуживать голландская бригада судей во главе с Сердаром Гозюбийком. Как сообщает пресс-служба УЕФА, ему будут помогать Дэви Гооссенс и Бас ван Донген.
Дополнительные ассистенты рефери — Деннис Хиглер и Аллард Линдхаут, а четвёртым арбитром назначен Ян Врис. Матч состоится 2 ноября, начало — в 23:05.
Поединок между «Локомотивом» и «Шерифом» доверено судить бельгийским судьям во главе с Себастьеном Дельферьером. Ему будут помогать Ив де Нев и Йо де Вейрдт.
Дополнительные ассистенты рефери — Лоуренс Виссер и Александр Буко, а четвёртым арбитром будет Кевин Монтени. Матч пройдёт 2 ноября, начало — в 21:00.
«Русенборг» перед матчем с «Зенитом» сыграл вничью в чемпионате Норвегии