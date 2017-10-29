«Русенборг» перед матчем с «Зенитом» сыграл вничью в чемпионате Норвегии

«Русенборг», являющийся соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 27-го тура чемпионата Норвегии дома сыграл вничью со «Стабеком». Встреча завершилась со счётом 0:0.
На прошлой неделе «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Русенборг» со счётом 3:1. Встреча между этими клубами в Норвегии состоится 2 ноября.
В таблице чемпионата страны «Русенборг» занимает первое место и за три тура до конца первенства опережает ближайшего преследователя на 11 очков, сыграв на матч больше. Если «Мольде» сегодня не выиграет у «Волеренги», то «Русенборг» обеспечит себе титул.