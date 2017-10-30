Анчелотти: только дурак думает, что видеоассистенты не нужны

Итальянский тренер Карло Анчелотти, который по ходу сезона был отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии», вновь рассказал о причинах ухода, а также поделился мнением о внедрении видеоассистентов (VAR) в футболе.
«Возможно, в «Баварии» больше не верили в мою работу, которую я делал. Буду искать другую возможность для работы, но не сейчас. Пока смотрю футбол как зритель. Мне бы хотелось создать проект и спокойно работать, хотя в нашей профессии нет места спокойствию.
Что касается VAR, его ввели слишком поздно, нужно было раньше. Но только дурак думает, что это не нужно. Это решение многих проблем с точки зрения разногласий. К счастью, видеоассистенты будут использоваться на следующем чемпионате мира», — сказал Анчелотти в эфире Radio Rai.