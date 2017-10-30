Анчелотти пошутил, что смотрелся бы хорошо на любой скамейке, даже в «Роме»

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, говоря в эфире Radio Rai об итальянском футболе, ответил на вопрос о том, тренером какой команды он мог бы себя представить. На протяжении карьеры 58-летний специалист работал с «Реджаной», «Пармой», «Ювентусом», «Миланом», «Челси», «ПСЖ» и «Реалом». Анчелотти пошутил, что хорошо смотрелся бы на любой скамейке, даже в «Роме».
«Я бы хорошо смотрелся на любой скамейке, даже в «Роме». Но я не хочу говорить об этом, потому что завтра это выйдет в свет, и Ди Франческо будет злиться.
Что касается выступления «Милана», они немного отстают в чемпионате, но у них больше всего изменений в составе. Нужно время», — сказал Анчелотти.
Также Карло Анчелотти считает, что в Серии А нужно сократить количество команд. На сегодняшний день в высшей лиге играют 20 клубов.
«Я думаю, что нужно вернуться к 18 командам в Серии А или даже к 16», — сказал Анчелотти.