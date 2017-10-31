Румменигге: «Бавария» может быть более чем довольна работой Хайнкеса

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что руководство клуба ничуть не жалеет о том, что сделало ставку на Юппа Хайнкеса на посту главного тренера команды. Последний в начале октября сменил отправленного в отставку Карло Анчелотти.
«Хайнкес отлично справляется со своими обязанностями, а команда показывает игру соответствующего уровня. «Бавария» может быть более чем довольна работой Хайнкеса», — приводит слова Румменигге интернет-портал Goal.
По итогам 10 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 23 очка и возглавляет турнирную таблицу.
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