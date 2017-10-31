В «Севилье» не исключают возвращения Алейкса Видаля из «Барселоны»

Руководство «Севильи» не исключает, что в зимнее трансферное окно защитник «Барселоны» Алейкс Видаль вернётся в андалусский клуб. Об этом сообщил спортивный директор «Севильи» Оскар Ариас.
«Мы в целом следим за событиями на трансферном рынке. С тех пор как Видаль покинул «Севилью», постоянно говорят о его возможном возвращении. Его возвращение в «Севилью» будет нелёгкой задачей, принимая во внимание сумму трансферной компенсации. Но мы не знаем, что может произойти в будущем», — цитирует Ариаса испанское интернет-издание Sport.
Видаль не пользовался доверием бывшего наставника сине-гранатовых Луиса Энрике, преимущественно оставаясь в запасе. У нынешнего рулевого каталонской команды Эрнесто Вальверде он по итогам 10 туров Примеры сыграл в 5 матчах, выйдя на поле в основном составе в 3 из них. Игрок отметился одним голевым пасом.
Видаль пополнил ряды «Барселоны» в 2015 году, подписав контракт до лета 2020 года.