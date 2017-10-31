Г. Невилл сравнил тактику Моуринью с боксёром Мейвезером

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл провёл сравнение с тактикой главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью с известным американским боксёром-профессионалом Флойдом Мейвезером-младшим.
«Маурисио Почеттино и Юрген Клопп получили прекрасную репутацию из-за того, что атакуют тренеров. Но Моуринью временами похож на Мейвезера. Мейвезера иногда называют скучным, потому что он использует свою защиту как оружие и люди выбиваются из игры», — цитирует Невилла Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» после 10 туров занимает второе место в АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на пять очков.
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