Гари Невилл: «МЮ» должен выиграть чемпионат Англии в этом сезоне

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал домашнюю победу манкунианцев над «Тоттенхэм Хотспур» (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии.
«В случае ничьей «Манчестер Юнайтед» отставал бы от „Сити“ уже на семь очков, а это много. Победа над «Тоттенхэмом» оставляет команде Моуринью вполне неплохие шансы.
«Манчестер Юнайтед» должен выиграть чемпионат в этом сезоне. Хотя «Манчестер Сити» тоже достоин титула. Две эти команды грамотно усилились в межсезонье и оставили остальных позади», — цитирует Невилла Sky Sports.
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