Льорис: Кейн – трудяга, ему не нужно говорить или устраивать шум в раздевалке

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис похвалил нападающего Гарри Кейна, который продолжает восстанавливаться после травмы.
«Кейн – трудяга и конкурентоспособен. Он похож на меня. Кейн любит бросать вызов самому себе. Гарри всегда стремится забить ещё и ещё. Ему не нужно что-то говорить в раздевалке, шуметь или хвастаться. Он подаёт пример. Это игрок, с которого молодые футболисты должны брать пример.
Настоящий лидер проявляет себя на поле, тренировке, в тренажёрном зале, в игре. И только после этого можно говорить. Кейн – прекрасный пример. Если он должен задержаться на тренировке, он сделает это. Футбол очень быстро развивается. Нельзя хорошо играть без усердного труда», — цитирует Льориса AS.
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