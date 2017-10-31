Лапочкин: мне кажется, Кучаев заслужил вторую жёлтую карточку по совокупности

Судья Сергей Лапочкин, обслуживавший матч 15-го тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и ЦСКА (1:0), объяснил спорные эпизоды встречи, в том числе своё решение удалить полузащитника «армейцев» Константина Кучаева.
«Напряжение по ходу матча „Арсенал“ — ЦСКА ощущалось. Было чуть больше разговоров, эмоций. А что поделать? Наверное, нам, судьям, стало сейчас сложнее.
Первая карточка Кучаеву — за срыв перспективной атаки. У игрока „Арсенала“ была возможность отдать передачу и выйти один на один. Отсюда предупреждение. Жёлтая карточка — вполне адекватное наказание. Вторая карточка Кучаеву была показана после двух нарушений сразу. Он сначала сфолил на одном игроке, а затем ещё раз грубо сбил соперника. Давал жёлтую за грубость, и, мне кажется, игрок ЦСКА её заслужил по совокупности.
Я прекрасно понимал, что у Кучаева уже есть жёлтая. На вторую нужно наработать чуть больше, но здесь игрок нарушил правила сразу на двух соперниках. У меня не было сомнений по этому поводу, и никто из футболистов ЦСКА не стал спорить. Для всех это был очевидный фол на жёлтую. То, что она оказалась второй, — так в футболе бывает.
На 51-й минуте мяч попал в руку защитнику ЦСКА, находившему в своей штрафной. В этом эпизоде я доверился ассистенту.
Мне кажется, я неплохо прошёл первый круг, отсудил много игр, в том числе ключевые. В целом всё было нормально, и, считаю, в целом уровень судейства у нас не хуже, чем в любой высшей лиге", — сказал Лапочкин в эфире программы «Свисток».