Пономарёв: удаление Кучаева морально убило игроков, нельзя так руками играть!

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал итоги матча 15-го тура РФПЛ между «армейцами» и тульским «Арсеналом» (0:1).
«Поначалу «армейцы» захватили инициативу, всё получалось – прорывы по флангам, подачи, прострелы, и вдруг игра сломалась. Когда Кучаева удалили, это морально убило игроков. Нельзя так руками играть! Иди, играй в американский футбол, но нельзя соперника хватать за майку, трусы и руки. Это даже неприлично.
После удаления команда пала духом, а если бы продолжала атаковать после удаления, что-то можно было бы исправить. А там ещё Оланаре, чёрт бы его побрал. Ему дали принять мяч, а он бьёт в ближний угол. Ближний угол всегда кроет вратарь, это же закон! Там до ворот было метров пять. У ЦСКА давно кризис в атаке, ну нет у нас никого. Ну что это за нападающий, Оланаре, который не может пробежаться с мячом? Головин хорошо держит мяч, но именно держит. Ты иди вперёд и сделай острый пас, назад-то бежать каждый сможет», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.