Каррера: фанатов «Спартака» будет очень не хватать в гостевом матче с «Севильей»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал решение УЕФА закрыть гостевой сектор на выездном матче красно-белых с «Севильей» (1 ноября) в Лиге чемпионов.
Причиной закрытия сектора стало то, что в стартовом матче группового этапа ЛЧ между «Марибором» и «Спартаком» (1:1) на гостевой трибуне использовалась пиротехника. Помимо этого из красно-белого сектора была запущена ракета в центр поля, приземлившаяся рядом с главным арбитром встречи.
«К сожалению, то, что делает один человек, отражается на всех. Кто-то запустил ракетницу или зажёг файер, а страдают те, кто рядом. Нам будет очень не хватать фанатов, они важны для команды», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Каррера: Глушаков – топ-игрок? Скажу ему лично, если это так
Главный тренер «Спартака» рассказал, как команда готовится к матчу Лиги чемпионов с «Севильей».