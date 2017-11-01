Рауль: у «Реала» большой кредит доверия, команда заслужила это

Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль считает, что не следует делать далеко идущих выводов из неудач команды в нынешнем сезоне. В выездном матче 10-го тура чемпионата Испании подопечные Зинедина Зидана проиграли «Жироне» со счётом 1:2.
«У «Реала» большой кредит доверия, команда заслужила это. Игра с «Жироной» не была лучшей в исполнении «Реала», и все знают, что футболисты должны делать больше», — приводит слова Рауля Marca.
Относительно Зидана Рауль сказал: «Зинедин не думал, что станет тренером, однако он отлично справляется со своими обязанностями. Дай бог, чтобы он продолжал так же».
Зидан не исключает свою работу в АПЛ