Зидан не исключает свою работу в АПЛ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что очень сложно предсказать развитие событий. Французский специалист сказал это в ответ на вопрос о том, может ли он в будущем работать в одном из клубов чемпионата Англии.
«В данный момент я работаю в «Реале» и думаю лишь о том, что делаю сейчас. Но в футболе никогда не знаешь, как будут разворачиваться события. Могу сказать, что чувствую себя очень неплохо в «Реале» и Испании», — приводит слова Зидана Marca.
Относительно гостевого матча 10-го тура Примеры с «Жироной» (1:2) Зидан сказал: «Не думаю, что это была моя худшая игра у руля «Реала». Это просто футбол. Мы все знаем, что если терпишь поражение, значит, на то есть причина. Мы не играли достойно, и соперник застал нас врасплох».