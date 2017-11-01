В Германии появились стикеры с изображением Анны Франк в футболке «Шальке»

В Германии появились антисемитские стикеры с изображением Анны Франк в футболке «Шальке». Об этом сообщает Deutsche Welle. Анна Франк – еврейская девочка, чей дневник, описывающий гонения со стороны нацистов во время Второй мировой войны, стал бестселлером.
Согласно информации источника, стикеры появились в социальных сетях, а также Дюссельдорфе, недалеко от Дортмунда и Гельзенкирхена, где базируется «Шальке-04». Кто именно является автором антисемитских наклеек — неизвестно. Но тот факт, что Анна Франк изображена в форме «Шальке», говорит о том, что неонацистами являются фанаты «Боруссии». Гельзенкирхенцы являются принципиальными соперниками «шмелей».
Руководство дортмундского клуба информации не подтвердило, отметив, что плотно работает с фанатами и борется с антисемитизмом и расизмом, организуя поездки в бывшие нацистские концлагеря. Отмечается, что у «Шальке» в регионе есть и другие недоброжелатели.
Напомним, что в октябре фанаты «Лацио» оставили антисемитские граффити на трибуне болельщиков «Ромы» с изображением Анны Франк в футболке римского клуба.
Фото с изображением Анны Франк можно посмотреть в «твиттере» немецкого журналиста Мэтта Форда.