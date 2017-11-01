Сёмин: не могу советовать сборной, но Денисов и Гилерме одни из лучших в РФПЛ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин на пресс-конференции перед домашним матчем 4-го тура Лиги Европы с «Шерифом» (2 ноября) прокомментировал слова нападающего своего клуба Ари, который высказал мнение, что вратарь Гилерме выглядит сильнее голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
«Я ничего не могу рекомендовать тренеру сборной и не хочу никого ни с кем сравнивать, но Денисов и Гилерме одни из лучших игроков нашего чемпионата», — сказал Сёмин.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва, 16:00 мск) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, 21:45 мск). В них не оказалось Гилерме и Денисова.
Ари: Гилерме прямо сейчас сильнее Акинфеева, а Фарфан точно лучше Дзюбы