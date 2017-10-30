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Ари: Гилерме прямо сейчас сильнее Акинфеева, а Фарфан точно лучше Дзюбы

30 октября 2017, понедельник. 19:50 Футбол

Нападающий «Локомотива» Ари после победы над «Зенитом» (3:0) в матче 15-го тура РФПЛ поделился впечатлениями от игры, а также похвалил партнёров по команде — вратаря Гилерме и оформившего дубль форварда Джефферсона Фарфана.

«3:0 с «Зенитом» — чертовски крутой результат! Идеальный! Я ещё до матча чувствовал, что мы выиграем. Но думал, счёт будет 1:0, 2:1, что-то в этом роде. Сначала пришлось тяжело, «Зенит» создал слишком много опасных моментов. Тогда, признаюсь, пронеслись мысли, что один-то мяч в наши ворота залетит. Но «Локомотив» здорово оборонялся, играл компактно, закрылся так, что сопернику было тяжело подступиться. Уже ближе к перерыву я подумал, что первый тайм отыграем на ничью.

Во втором тайме ещё при 0:0 был уверен, что мы победим. Хотя не представлял, что будет разгром… Но иногда командам просто сопутствует удача. Видел, многие высказывались, будто арбитр подсуживал «Зениту». Сомневаюсь. Мне кажется, он отработал обычно, без серьёзных ошибок.

Гилерме? Он проводит выдающийся сезон! Без сомнения, это один из важнейших игроков для команды, один из её лидеров. Он заслужил не только вызов в сборную, он заслужил играть в стартовом составе! Прямо сейчас, на этом отрезке чемпионата, он точно сильнее Акинфеева.

Сильнее ли Фарфан Дзюбы и Кокорина? Он точно лучше Дзюбы, так как тот не очень много играет. А вот лучше ли Кокорина… Прямо сейчас нападающий «Зенита» чуть-чуть впереди, потому что забил больше мячей. Но Фарфан в последнее время сильно прибавил и помог добыть победы в нескольких важных матчах.

Первое место «Локомотива» — не случайность, а командные усилия. Только сплочённый коллектив, где каждый помогает друг другу, может оказаться наверху и добиться больших успехов», — сказал Ари в интервью «Советскому спорту».

Фарфан – о победе над «Зенитом»: большой матч, горжусь «Локомотивом»
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Сборная России — Футбол ФК Зенит ФК Локомотив Александр Кокорин Ари — футболист Артём Дзюба Джефферсон Фарфан Игорь Акинфеев Маринато Гилерме
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