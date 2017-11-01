Названы имена претендентов на награду лучшему игроку 2017 года в Африке

Конфедерация африканского футбола (CAF) назвала 30 претендентов на награду лучшему футболисту по итогам 2017 года в Африке, сообщает официальный сайт организации.
Среди претендентов оказались сразу два игрока «Ливерпуля» — египетский полузащитник Мохамед Салах и сенегальский нападающий Садио Мане, а также гвинейский полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта, который присоединится к мерсисайдской команде в июле 2018 года.
Полный список выглядит следующим образом:
Али Малул («Аль-Ахли»), Бертран Траоре («Лион»), Седрик Бакамбу («Вильярреал»), Кристиан Атсу («Ньюкасл Юнайтед»), Кристиан Бассогог («Хэнань Цзянье»), Денис Ониянго («Мамелоди Сандаунз»), Эрик Байли («Манчестер Юнайтед»), Эль Хадари («Аль-Таавун»), Фабрис Ондоа («Севилья»), Факсон Капумбу («Зеско»), Жан-Мишель Сери («Ницца»), Жуниор Кабананга («Астана»), Карим Эль-Ахмади («Фейеноорд»), Бальде Кейта («Монако»), Халид Бутаиб («Йени Малатьяспор»), Мбвана Самата («Генк»), Микаэл Олунга («Жирона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Мусса Марега («Порту»), Наби Кейта («РБ Лейпциг»), Перси Тау («Мамелоди Сандаунз»), Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Д), Садио Мане («Ливерпуль»), Томас Тейе («Атлетико»), Виктор Мозес («Челси»), Винесен Абубакар («Порту»), Уильям Трост-Эконг («Бурсаспор»), Ясин Брахими («Порту»), Юсеф Мсакни («Аль-Духаиль»), Ив Биссума («Лилль»).
Победитель будет назван 4 января 2018 года.