Марез признан лучшим игроком Африки 2016 года

Полузащитник «Лестер Сити» и сборной Алжира Рияд Марез признан лучшим игроком Африки — 2016, сообщает официальный сайт Африканской конфедерации футбола.
Марез набрал в финальном голосовании 361 голос, опередив форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьера-Эмерика Обамейянга (313) и форварда «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане (186).
Лучшим тренером был признан Питсо Мосимане, который вместе с южноафриканской командой «Мамелоди Сандаунз» выиграл африканскую Лигу чемпионов.
Среди молодых игроков награду получил форвард «Арсенала» и сборной Нигерии Алекс Ивоби, а другой нигерийский нападающий — Келечи Ихеаначо из «Манчестер Сити» был признан самым многообещающим футболистом континента.