Тренер «Русенборга»: к нам приезжает один из крупнейших клубов Европы — «Зенит»

Главный тренер «Русенборга» Коре Ингебритсен высоко отозвался о «Зените», с которым его команда встретится 2 ноября в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.



«В какой-то степени даже хорошо, что мы не смогли досрочно выиграть чемпионат Норвегии в воскресенье, поскольку все ребята сразу пошли домой, встали рано утром и у них не было похмелья. Время играть с одним из крупнейших клубов Европы. К нам приезжает „Зенит“. О чемпионате Норвегии и борьбе за золото мы забываем, сейчас думаем только о тех, кто обыграл нас со счётом 3:1 две недели назад в Санкт-Петербурге.



Надеюсь, наш вратарь Андре Хансен будет мёрзнуть во время матча из-за отсутствия работы. Но не уверен, что такое случится. Он классно играет в текущем сезоне, и, конечно, мы возлагаем на него надежды в противостоянии с „Зенитом“. У нас есть проблемы с травмами, но мы попробуем выбрать оптимальный состав на поединок», — приводит слова Ингебритсена VG.

Фото с Месси и послушный Бендтнер. Что было после матча «Зенита» Автор зенитовского хет-трика Эмилиано Ригони хочет почаще фотографироваться с Месси, а Никласа Бендтнера оборвали на полуслове.