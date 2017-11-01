В «Русенборге» надеются на помощь дождя со снегом в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Русенборга» Коре Ингебритсен выразил надежду, что в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом» его команде поможет плохая погода. Ожидается, что в день игры (четверг, 2 ноября) будет идти дождь со снегом, перед которым ночью пройдут ливни.



«В составе „Зенита“ — пять-шесть аргентинцев. Возможно, им не придётся по душе наша слякоть или они вообще не сталкивались с такой погодой. Скоро они познакомятся с капризами Тронхейма», — приводит слова Ингебритсена VG.

Тренер «Русенборга»: к нам приезжает один из крупнейших клубов Европы — «Зенит»