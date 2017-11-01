«Севилья» показала фрагменты официального ужина с представителями «Спартака»

В преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Спартак» на официальном канале испанского клуба в YouTube появилось видео с фрагментами ужина представителей команд.

От «Спартака» на этом официальном мероприятии присутствовали генеральный директор клуба Сергей Родионов, коммерческий директор Александр Атаманенко и заместитель председателя совета директоров красно-белых Наиль Измайлов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Спартак». Начало встречи — в 22:45 мск.

Посмотреть видео можно на канале «Севильи» в YouTube.