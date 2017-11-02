До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Спартак» проиграл «Севилье» в Испании

Футбол

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» принимала на своём поле «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе испанской команды голы на свой счёт записали защитник Клеман Лангле и хавбек Эвер Банега, а за «Спартак» отличился нападающий Зе Луиш. Таким образом, красно-белые потерпели своё первое поражение в группе Е.

В другом матче группы, который проходил параллельно, «Ливерпуль» обыграл на своё поле «Марибор» со счётом 3:0. После этого поражения словенская команда потеряла даже теоретические шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Турнирное положение в группе Е: 1. «Ливерпуль» — 8 очков; 2. «Севилья» — 7; 3. «Спартак» — 5; 4. «Марибор» — 1.

Лига чемпионов. Группа E. 4-й тур
01 ноября 2017, среда. 22:45 МСК
Севилья
Севилья, Испания
2 : 1
Спартак М
Москва, Россия
1:0 – Лангле – 30, 2:0 – Банега – 59, 2:1 – Зе Луиш – 78
Лига чемпионов. Группа E. 4-й тур
01 ноября 2017, среда. 22:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
3 : 0
Марибор
Марибор, Словения
1:0 – Салах – 49, 2:0 – Джан – 64, 3:0 – Старридж – 90
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Марибор ФК Севилья ФК Спартак
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент