«Спартак» проиграл «Севилье» в Испании

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» принимала на своём поле «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе испанской команды голы на свой счёт записали защитник Клеман Лангле и хавбек Эвер Банега, а за «Спартак» отличился нападающий Зе Луиш. Таким образом, красно-белые потерпели своё первое поражение в группе Е.

В другом матче группы, который проходил параллельно, «Ливерпуль» обыграл на своё поле «Марибор» со счётом 3:0. После этого поражения словенская команда потеряла даже теоретические шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Турнирное положение в группе Е: 1. «Ливерпуль» — 8 очков; 2. «Севилья» — 7; 3. «Спартак» — 5; 4. «Марибор» — 1.