Бывший тренер «Васко да Гама» может возглавить «Ахмат»

Руководство «Ахмата» продолжает поиски нового главного тренера. Среди кандидатов значатся бывший наставник грозненцев Рашид Рахимов и экс-тренер «Кубани» Сергей Ташуев.

Также, по информации Yahoo! Esportes Brasil, в сферу интересов «Ахмата» входит бывший главный тренер «Васко да Гама» Милтон Мендес. Бразильский специалист подтвердил информацию.

«Они позвонили мне, чтобы наладить контакт. Хотели узнать, заинтересован ли я в работе с клубом. Я ответил, что у меня есть желание вернуться к работе в Европе. У меня есть конкретная возможность, и мне очень приятно, что в услугах бразильских тренеров вновь заинтересованы в Европе», — заключил Мендес.