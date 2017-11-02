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175 лет назад 2016
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У защитника «Наполи» Гулама диагностирован разрыв крестообразных связок колена

Футбол

Защитник «Наполи» Фаузи Гулам получил серьёзную травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:4). Об этом говорится на официальном сайте неаполитанского клуба. Футболист появился на поле в стартовом составе, но на 31-й минуте получил травму и был заменён на Кристиана Маджо.

В ходе обследования, которое провёл профессор Мариани, у Фаузи Гулама был диагностирован разрыв крестообразных связок правого колена. Сколько времени потребуется на восстановление не сообщается.

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур
01 ноября 2017, среда. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
2 : 4
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 – Инсинье – 21, 1:1 – Отаменди – 34, 1:2 – Стоунс – 48, 2:2 – Жоржиньо – 62 (пен), 2:3 – Агуэро – 69, 2:4 – Стерлинг – 90+2
«Манчестер Сити» готов заплатить «Наполи» за Гулама £ 3 млн в январе
Источник: Официальный сайт ФК "Наполи" Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Наполи Гулам Фаузи Травмы — футбол
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