У защитника «Наполи» Гулама диагностирован разрыв крестообразных связок колена

Защитник «Наполи» Фаузи Гулам получил серьёзную травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:4). Об этом говорится на официальном сайте неаполитанского клуба. Футболист появился на поле в стартовом составе, но на 31-й минуте получил травму и был заменён на Кристиана Маджо.

В ходе обследования, которое провёл профессор Мариани, у Фаузи Гулама был диагностирован разрыв крестообразных связок правого колена. Сколько времени потребуется на восстановление не сообщается.