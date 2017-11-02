Эдер продлил контракт с «Интером» до 2021 года

«Интер» официально объявил о продлении контракта с нападающим Эдером. Новое соглашение 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Итальянский футболист бразильского происхождения перешёл в «Интер» из «Сампадории» в январе прошлого года.

В составе нерадзурри Эдер провёл 63 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал восемь голевых передач.

В нынешнем сезоне нападающий провёл восемь матчей (в каждом вышел на замену) в Серии A, голов не забивал, но получил три жёлтых карточки.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Интера».