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175 лет назад 2016
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Эвра ударил фаната «Марселя» ногой в голову и был удалён до начала матча

Футбол

Защитник «Марселя» Патрис Эвра получил красную карточку до начала матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш».

Журналист издания L'Equipe сообщил в «Твиттере», что во время разминки в адрес Патриса звучали оскорбительные кричалки от своих же болельщиков. Он в течение получаса терпел, но затем подошёл к кромке поля. Стороны обменялись словесными выпадами, после чего футболист ударил одного из болельщиков ногой в голову.

Эвра — первый футболист в истории, удалённый до стартового свистка матча Лиги Европы.

Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Карима Аттаба.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Витория Гимарайнш Марсель Патрис Эвра Болельщики — Футбол
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