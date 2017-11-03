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175 лет назад 2016
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«Герта» обыграла» «Зарю», «Атлетик» победил в матче с «Эстерсундом»

Футбол

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Герта» на своём поле принимала «Зарю». Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей дубль на свой счёт записал нападающий Дейви Зельке. Таким образом, берлинская команда одержала свою первую победу на групповом этапе Лиги Европы в этом сезоне.

В другом матче группы, который проходил параллельно, «Атлетик» на своём поле обыграл «Эстерсунд» со счётом 1:0 благодаря голу Арица Адуриса. На 89-й минуте испанцы остались вдесятером после удаления Уная Нуньеса.

Турнирная таблица группы J: 1. «Эстерсунд» — 7 очков; 2. «Заря» — 6; 3. «Атлетик» — 5; 4. «Герта» — 4.

Лига Европы. Группа J. 4-й тур
02 ноября 2017, четверг. 23:05 МСК
Герта
Берлин, Германия
2 : 0
Заря
Луганск, Украина
1:0 – Зельке – 16, 2:0 – Зельке – 73
Лига Европы. Группа J. 4-й тур
02 ноября 2017, четверг. 23:05 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1 : 0
Эстерсунд
Эстерсунд, Швеция
1:0 – Адурис – 70
Удаления: Нуньес, 89 – нет
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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