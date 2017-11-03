«Герта» обыграла» «Зарю», «Атлетик» победил в матче с «Эстерсундом»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Герта» на своём поле принимала «Зарю». Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей дубль на свой счёт записал нападающий Дейви Зельке. Таким образом, берлинская команда одержала свою первую победу на групповом этапе Лиги Европы в этом сезоне.

В другом матче группы, который проходил параллельно, «Атлетик» на своём поле обыграл «Эстерсунд» со счётом 1:0 благодаря голу Арица Адуриса. На 89-й минуте испанцы остались вдесятером после удаления Уная Нуньеса.

Турнирная таблица группы J: 1. «Эстерсунд» — 7 очков; 2. «Заря» — 6; 3. «Атлетик» — 5; 4. «Герта» — 4.