Тедеско: Горецка в «Барселону»? Меня не интересует, что пишут в Испании

Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско прокомментировал информацию испанских СМИ о том, что полузащитник Леон Горецка может в летнее трансферное окно перейти в «Барселону». Ранее спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель признал, что «Шальке» будет очень сложно удержать в своих рядах игрока.

«Горецка в «Барселону»? Меня не интересует, что пишут в Испании. Мне интересно лишь здоровье Леона», — приводит слова Тедеско Bild.

Действующее соглашение Горецки с немецким клубом рассчитано до окончания нынешнего сезона.