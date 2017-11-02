Хайдель: сделали всё, чтобы удержать Горецку в «Шальке»

Руководство «Шальке-04» настроено не очень оптимистично относительно того, чтобы по окончании текущего сезона удержать в команде полузащитника Леона Горецку. Об этом сказал спортивный директор гельзенкирхенского клуба Кристиан Хайдель.

«Мы сделали всё, чтобы удержать Горецку в «Шальке-04», но на большее не способны. Тем не менее мы пытаемся убедить его остаться, используя также финансовый аспект вопроса. Мы уверены в том, что должны пытаться убеждать Горецку, не оказывая на футболиста давления», — приводит слова Хайделя Sky Germany.

Ранее сообщалось, что в услугах Горецки заинтересована «Барселона».