Мане вернулся в общую группу «Ливерпуля», но с «Вест Хэмом» не сыграет

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане восстановился после травмы задней поверхности бедра, которую получил в начале октября, и приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает Liverpool Echo.

В рамках подготовки к матчу 11-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» нападающий провёл тренировку без ограничений, однако в завтрашней встрече участие не примет. Первоначально ожидалось, что Садио Мане пропустит шесть недель, но сенегалец восстановился за две.

Ожидается, что своей команде 25-летний нападающий сможет помочь 18 ноября, в матче 12-го тура с «Саутгемптоном», за который Мане играл с 2014 по 2016 год.