Дома двух игроков «Ливерпуля» пытались ограбить во время матча Лиги чемпионов

Во время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Марибор» (3:0) неизвестные пытались ограбить дома игроков мерисайдской команды — защитника Деяна Ловрена и нападающего Садио Мане, сообщает Liverpool Echo.

По информации издания, грабители проникли на территорию дома Мане и сломали дверь в находящемся поблизости доме Ловрена. Злоумышленников спугнул очевидец происшествий, который позвонил в полицию. Вызов поступил приблизительно в 20:00 по местному времени – через 15 минут после стартового свистка в матче «Ливерпуль» — «Марибор». Отмечается, что пока неизвестно, успели ли злоумышленники что-то своровать, а полиция продолжает собирать информацию о произошедшем.

«Ливерпуль» и «Марибор» являются соперниками «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов.