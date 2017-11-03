«Наполи» хочет приобрести Врсалько на замену травмированному Гуламу

«Наполи» заинтересован в услугах защитника «Атлетико» Шиме Врсалько, сообщает Corriere dello Sport. Неаполитанцы нацелились на хорвата после того, как травму получил Фаузи Гулам. У защитника «Наполи» диагностирован разрыв крестообразных связок колена, из-за чего алжирец, вероятно, пропустит оставшуюся часть сезона.

Между тем Врсалько, который играет в «Атлетико» с 2016 года, никак не может вернуться в основной состав «матрасников» после травмы колена. В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие всего в 3 матчах Ла Лиги и получил 2 жёлтые карточки.

В качестве альтернативы «Наполи» также следит за защитником «Бенфики» Алехандро Гримальдо.