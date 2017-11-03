Защитник «Зенита» Маммана вызван в сборную Аргентины на матч с Россией

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана вызван в сборную Аргентины для подготовки к выездному товарищескому матчу со сборной России, который состоится 11 ноября. 21-летний футболист заменил в составе национальной команды защитника «Севильи» Габриэля Меркадо, который получил травму, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.

Маммана стал четвёртым игроком из «Зенита» в заявке сборной Аргентины на матч с Россией. Помимо него в национальную команду были вызваны Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер и Леандро Паредес.