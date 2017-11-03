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Защитник «Зенита» Маммана вызван в сборную Аргентины на матч с Россией

Футбол

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана вызван в сборную Аргентины для подготовки к выездному товарищескому матчу со сборной России, который состоится 11 ноября. 21-летний футболист заменил в составе национальной команды защитника «Севильи» Габриэля Меркадо, который получил травму, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.

Маммана стал четвёртым игроком из «Зенита» в заявке сборной Аргентины на матч с Россией. Помимо него в национальную команду были вызваны Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер и Леандро Паредес.

Сборная Аргентины огласила окончательную заявку на товарищеский матч с Россией
Источник: Официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол ФК Зенит ФК Севилья Эмануэль Маммана
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