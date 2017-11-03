100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Защитник «Урала» Балажиц: поставил цель забить пять голов за сезон

Футбол

Защитник «Урала» Грегор Балажиц поделился впечатлениями от домашнего матча 16-го тура РФПЛ с «Динамо» (2:2). Словенец в прошедшей игре оформил дубль.

«В конце показали характер. Сегодня мы не играли в свой футбол, как раньше. Из-за этого так плохо смотрелись. Ничего, надо двигаться дальше.

Не знаю, чем можно объяснить, что нам не удалась игра. Бывает так. Мы же люди. Бывают такие дни. Нам нужно забыть эту игру и думать о следующей.

Конечно, не ожидал, что забью два гола в одной игре. Очень приятно, но самое приятное, когда побеждает команда. Сегодня не удалось. Ничего. Всё будет хорошо.

Впервые в карьере забил два мяча в одном матче. Самое важное, чтобы команда побеждала, а кто забивает — это не важно. Для защитника голы тоже важны, для уверенности в себе. Так что приятно.

Я поставил себе цель, сколько хочу забить. Скоро доберусь до этой отметки. Поставил цель забить пять голов за весь сезон", — заявил Балажиц.

«Динамо» не сумело удержать победный счёт в матче с «Уралом»
Источник: Официальный сайт ФК "Урал" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва ФК Урал
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент