Защитник «Урала» Балажиц: поставил цель забить пять голов за сезон

Защитник «Урала» Грегор Балажиц поделился впечатлениями от домашнего матча 16-го тура РФПЛ с «Динамо» (2:2). Словенец в прошедшей игре оформил дубль.

«В конце показали характер. Сегодня мы не играли в свой футбол, как раньше. Из-за этого так плохо смотрелись. Ничего, надо двигаться дальше.

Не знаю, чем можно объяснить, что нам не удалась игра. Бывает так. Мы же люди. Бывают такие дни. Нам нужно забыть эту игру и думать о следующей.

Конечно, не ожидал, что забью два гола в одной игре. Очень приятно, но самое приятное, когда побеждает команда. Сегодня не удалось. Ничего. Всё будет хорошо.

Впервые в карьере забил два мяча в одном матче. Самое важное, чтобы команда побеждала, а кто забивает — это не важно. Для защитника голы тоже важны, для уверенности в себе. Так что приятно.

Я поставил себе цель, сколько хочу забить. Скоро доберусь до этой отметки. Поставил цель забить пять голов за весь сезон", — заявил Балажиц.