Монтелла – журналистам: используйте фотошоп и в случаях с моими фото тоже!

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла в очередной раз прокомментировал слухи о своей возможной отставке. Наставник пошутил по поводу обложки свежего выпуска La Gazzetta dello Sport с изображением Дженнаро Гаттузо, который, по мнению издания, может стать новым главным тренером «Милана».

«Не устал от слухов, потому что являюсь бойцом и сконцентрирован только на «Милане». Прекрасно знаю, что в футболе бывают взлёты и падения – это его неотъемлемая часть. Слухи о том, что моё место может занять Гаттузо? Думаю, клуб уже много раз защищал мою позицию, в том числе перед нашим прошлым матчем в Лиге Европы. Я видел обложку La Gazzetta dello Sport с изображением Гаттузо сегодня. Если вы используете фотошоп в отношении кого-то, то применяйте его и моём случае тоже! Дженнаро, которого могу назвать своим другом, на фотографии выглядел таким стройным и высоким, каким он никогда не был.

Не волнуюсь по поводу того, что может произойти. Вижу все эти газеты и смеюсь, а затем концентрируюсь на текущей ситуации в «Милане». Я являюсь тренером этого клуба, с которым у меня ещё 1,5 года по контракту. Верю в проект всё больше, поэтому хочу довести своё дело до конца. Мне не нужно изображать из себя кандидата на должность, которая мне уже принадлежит», — цитирует Монтеллу Football Italia.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Football Italia.