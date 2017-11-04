«Тамбов» разгромил «Спартак-2»

В матче 21-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Тамбов» в гостях разгромил «Спартак-2» — 3:0.

На 10-й минуте Илья Гультяев счёт открыл, на 24-й преимущество гостей удвоил Андрей Часовских, а точку на 71-й минуте поставил Андрей Мурнин.

В таблице первенства «Тамбов» (36 очков) располагается на четвёртой строчке, а «Спартак-2» (30) — на девятой.

В другом матче тура нижегородский «Олимпиец» и томская «Томь» в Дзержинске сыграли вничью — 0:0.

В таблице «Олимпиец» (20) занимает 16-е место, а «Томь» (20) располагается на 17-й строчке.

