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175 лет назад 2016
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Венгер: я один из тех, кто не верит в уход Алексиса ближайшей зимой

Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дал понять, что не верит в переход форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити», несмотря на ряд слухов.

«Все думают, что в январе Алексис станет игроком «Манчестер Сити», но я один из тех, кто не верит в его уход. Не знаю, нужен ли он „горожанам“.

«Сити» должен решить, нужен им Алексис или нет. Но он точно нужен нам», — цитирует тренера Goal.

Контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает по окончании текущего сезона. Ранее сообщалось, что лондонский клуб рассмотрит возможность его продажи зимой.

Владелец «Эвертона» готов предложить «Арсеналу» £ 30 млн за Алексиса Санчеса
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Манчестер Сити Алексис Санчес Арсен Венгер Трансферы
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