Венгер: я один из тех, кто не верит в уход Алексиса ближайшей зимой

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дал понять, что не верит в переход форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити», несмотря на ряд слухов.

«Все думают, что в январе Алексис станет игроком «Манчестер Сити», но я один из тех, кто не верит в его уход. Не знаю, нужен ли он „горожанам“.



«Сити» должен решить, нужен им Алексис или нет. Но он точно нужен нам», — цитирует тренера Goal.

Контракт Санчеса с «Арсеналом» истекает по окончании текущего сезона. Ранее сообщалось, что лондонский клуб рассмотрит возможность его продажи зимой.