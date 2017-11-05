Хуммельс: не расстроимся, если Бундеслига станет скучной, но этого не случится

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс поделился мыслями о матче с дортмундской «Боруссией» (3:1) в 11-м туре чемпионата Германии.

«Обе команды имели моменты в этой игре. „Боруссия“ вполне могла забить больше голов. В концовке мы не дали забить им дважды. Реализация сыграла решающую роль.

Мы не расстроимся, если чемпионат станет скучным (в плане чемпионской гонки. — Прим. «Чемпионата»), но я не думаю, что это случится. Всё может перевернуться после двух-трёх игр. Поэтому нам нужно играть дальше. Хотя, конечно, мы очень рады тому, как проходят наши игры под руководством Хайнкеса", — цитирует Хуммельса сайт «Баварии».

«Бавария» (26 очков) лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая «РБ Лейпциг» на четыре очка, а «Боруссию» — на шесть.