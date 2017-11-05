Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на предстоящий сегодня на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» матч 11-го тура английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Стоунс, Делф, Фернандиньо, Де Брёйне, Сильва, Стерлинг, Зане, Агуэро.
Запасные: Браво, Данило, Мангала, Гюндоган, Силва, Туре, Жезус.
«Арсенал»: Чех, Бельерин, Колашинац, Косельни, Монреаль, Коклен, Рэмси, Джака, Озил, Айуоби, Санчес.
Запасные: Мейси, Дебюши, Уилшир, Эль-Ненни, Ляказетт, Жиру, Уолкотт.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Арсенал». Начало — в 17:15 мск.
Венгер: верю, что «Арсенал» может победить «Манчестер Сити»