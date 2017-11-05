«Кёльн» с Раушем в составе продлил серию без побед в Бундеслиге до 11 матчей

В матче 11-го тура чемпионата Германии «Кёльн» на своём поле принимал «Хоффенхайм». Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Сандро Вагнер, а ещё один гол забил Деннис Гайгер. За «Кёльн» полный матч провёл защитник сборной России Константин Рауш.

«Кёльн» по-прежнему не одержал ни одной победы в новом сезоне Бундеслиги и с двумя очками в активе располагается на последней, 18-й, строчке в турнирной таблице. «Хоффенхайм» (19) — на пятом месте.