Геркус: «Локомотив» не укомплектован? Посмотрите на состав ЦСКА

Президент «Локомотива» Илья Геркус после домашней ничьей с ЦСКА (2:2) в матче 16-го тура РФПЛ поделился мнением о комплектации состава «железнодорожников».

«Наша команда не укомплектована? Посмотрите на состав ЦСКА, на тех, кто играл у них сегодня в центре поля. И вы поймёте, что такое неукомплектованность.

Скоро выйдет Ари, через две-три недели, если так решит тренерский штаб. Выйдет Эдер — у нас будет два нападающих. Чорлука восстановится до конца ноября», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.