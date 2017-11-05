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175 лет назад 2016
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Геркус: «Локомотив» не укомплектован? Посмотрите на состав ЦСКА

Футбол

Президент «Локомотива» Илья Геркус после домашней ничьей с ЦСКА (2:2) в матче 16-го тура РФПЛ поделился мнением о комплектации состава «железнодорожников».

«Наша команда не укомплектована? Посмотрите на состав ЦСКА, на тех, кто играл у них сегодня в центре поля. И вы поймёте, что такое неукомплектованность.

Скоро выйдет Ари, через две-три недели, если так решит тренерский штаб. Выйдет Эдер — у нас будет два нападающих. Чорлука восстановится до конца ноября», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Локомотив Антонио Эдер Ари — футболист Ведран Чорлука Илья Геркус Травмы — футбол
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