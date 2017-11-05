Венгер: судья зря дал пенальти. Мы знаем, что Стерлинг очень хорошо «ныряет»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в матче 11-го тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Я считаю, что судья зря дал пенальти. Мы знаем, что Рахим Стерлинг хорошо «ныряет», он делает это очень хорошо. И третий гол был забит из офсайда. Я очень расстроен, потому что при 1:2 у нас были шансы. Третий гол убил интригу, и, по совпадению, как мы знаем, ошибки всегда идут в пользу хозяев поля.



К сожалению, игра закончилась так, как она закончилась. Я разочарован. Нетрудно принять обычную победу „Сити“, это хорошая команда, но такое поражение неприемлемо.



Думаю, «Манчестер Сити» будет трудно остановить», – цитирует тренера ВВС.

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