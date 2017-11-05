Чех: третий гол «Манчестер Сити» меня удивил. Сильва явно был в офсайде

Вратарь «Арсенала» Петр Чех прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в матче 11-го тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«При счёте 1:2 мы вернулись в игру и могли сравнять счёт. Но третий гол имел огромное значение. Не могу комментировать момент с пенальти из-за не лучшей точки обзора. А вот третий гол меня удивил. Давид Сильва явно был гораздо ближе к воротам, чем остальные. Но судьям было видно лучше, чем мне.



У судей сложная работа. Я не знаю, справился ли с ней арбитр, но третий гол решил исход матча», – цитирует Чеха ВВС.

Видео гола доступно в «Твиттере».