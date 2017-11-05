Каррера: игроки «Спартака» сыграли в свой футбол и мало позволили «Уфе»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал домашнюю победу над «Уфой» (3:1) в матче 16-го тура РФПЛ.

«Единственный негатив сегодня – пропущенный гол. Потом мы играли в наш футбол, боролись, мало позволили сопернику. Я рад, как ребята сегодня выступили. Матчи с такими командами, как «Уфа», не одинаковы, каждый имеет индивидуальные сложности. Если против команд, которые так обороняются, получается забить, соперник выходит в атаку, и у нас появляются свободные зоны, чтобы сделать игру лучше.

Что касается замены Глушакова, то накануне матча он приболел, а потом подошёл ко мне и спросил, можно ли его заменить.

Реализация «Спартака»? Проблема не в этом. Главное – создавать моменты. Бывают матчи, где из шести ударов залетает пять, как было в нашем матче с «Севильей», но бывают и игры, где ты из 30 ударов не забиваешь ни одного. Это футбол.

Что касается того, что Педро Роша и Пашалич мало играют, то, к сожалению, в футболе играют 11 человек. Я не могу менять их, как в американском футболе, и мне платят, чтобы я принимал определённые решения. Я выстраиваю состав, который даёт мне больше гарантий», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.