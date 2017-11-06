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175 лет назад 2016
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«Спартак» — «Уфа» — 3:1. Видеообзор матча

Футбол

В матче 16-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле принимал «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей голы на свой счёт записали Лукас Фернандо, Квинси Промес и Луис Адриано. За «Уфу» мяч забил Сильвестр Игбун. Таким образом, уфимская команда прервала свою серию из пяти матчей без поражений в РФПЛ, а красно-белые победили после двух ничьих подряд в предыдущих турах.

«Спартак» (25 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Уфа» (21) находится на восьмой строчке.

Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.

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Источник: Официальный сайт РФПЛ Сообщить об ошибке
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