«Спартак» — «Уфа» — 3:1. Видеообзор матча

В матче 16-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле принимал «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:1.



В составе победителей голы на свой счёт записали Лукас Фернандо, Квинси Промес и Луис Адриано. За «Уфу» мяч забил Сильвестр Игбун. Таким образом, уфимская команда прервала свою серию из пяти матчей без поражений в РФПЛ, а красно-белые победили после двух ничьих подряд в предыдущих турах.



«Спартак» (25 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Уфа» (21) находится на восьмой строчке.

Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.